Die Finanzaufsicht BaFin hat im IFRS-Konzernabschluss 2023 von Hypoport (ETR: HYQ) fünf Fehler festgestellt. Einen sieht sie bei einer variablen Kaufpreisverbindlichkeit, die nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertet war. Der Gewinn vor Steuern lag dadurch 2023 mindestens 10 Mio. € zu hoch.
Die Verbindlichkeit betrifft die Übernahme der ePension GmbH & Co. KG und der E&P Pensionsmanagement GmbH im Jahr 2020.
Hinzu kommen vier weitere Feststellungen. Bei der Saldierung wies Hypoport Umsatzerlöse und Provisionsaufwand um 133 Mio. € zu niedrig aus. Forderungen und Verbindlichkeiten lagen zum 31. Dezember 2023 jeweils um 35 Mio. € zu niedrig. Zudem beanstandet die BaFin unzureichende Angaben im Anhang zu aktiven latenten Steuern und zum Werthaltigkeitstest für den Geschäfts- oder Firmenwert.
Die beiden Saldierungsfehler hat Hypoport rückwirkend im IFRS-Konzernabschluss 2024 korrigiert. Für die übrigen drei Fehler meldet die BaFin keine Korrektur.
Die Aktie gab im frühen Handel auf Xetra nach. Um 09:26 Uhr kostete sie 78,75 €, 2,23 % weniger als der gestrige Schlusskurs von 80,55 €. Zwischenzeitlich fiel sie auf 74,70 €, 7,26 % darunter. Auf Jahressicht beträgt das Minus gegenüber dem gestrigen Schluss 36 % (126,00 € vor einem Jahr).
Hypoport hat dazu eine Mitteilung veröffentlicht. Ihr Titel lautet:
BaFin veröffentlicht Feststellungen zum Konzernabschluss 2023 der Hypoport SE – Keine Auswirkungen auf die operative Geschäftsentwicklung
Hypoport SE