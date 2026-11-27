Die BaFin hat fünf Fehler im Konzernabschluss 2023 von Hypoport veröffentlicht. Der Gewinn vor Steuern fiel danach mindestens 10 Mio. € zu hoch aus. Das Unternehmen sieht den operativen Geschäftsverlauf nicht berührt.

Die Finanzaufsicht BaFin hat im IFRS-Konzernabschluss 2023 von Hypoport (ETR: HYQ) fünf Fehler festgestellt. Einen sieht sie bei einer variablen Kaufpreisverbindlichkeit, die nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertet war. Der Gewinn vor Steuern lag dadurch 2023 mindestens 10 Mio. € zu hoch.

Die Verbindlichkeit betrifft die Übernahme der ePension GmbH & Co. KG und der E&P Pensionsmanagement GmbH im Jahr 2020.

Hinzu kommen vier weitere Feststellungen. Bei der Saldierung wies Hypoport Umsatzerlöse und Provisionsaufwand um 133 Mio. € zu niedrig aus. Forderungen und Verbindlichkeiten lagen zum 31. Dezember 2023 jeweils um 35 Mio. € zu niedrig. Zudem beanstandet die BaFin unzureichende Angaben im Anhang zu aktiven latenten Steuern und zum Werthaltigkeitstest für den Geschäfts- oder Firmenwert.

Die beiden Saldierungsfehler hat Hypoport rückwirkend im IFRS-Konzernabschluss 2024 korrigiert. Für die übrigen drei Fehler meldet die BaFin keine Korrektur.

Die Aktie gab im frühen Handel auf Xetra nach. Um 09:26 Uhr kostete sie 78,75 €, 2,23 % weniger als der gestrige Schlusskurs von 80,55 €. Zwischenzeitlich fiel sie auf 74,70 €, 7,26 % darunter. Auf Jahressicht beträgt das Minus gegenüber dem gestrigen Schluss 36 % (126,00 € vor einem Jahr).

HYQ.XETRA 1M 3M 6M 1Y 5Y

Hypoport-Aktie, Tagesschlusskurse, 27. Oktober bis 27. November; letzter Wert untertägig

Hypoport hat dazu eine Mitteilung veröffentlicht. Ihr Titel lautet: