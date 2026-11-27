Bloomberg und das Handelsblatt berichten, SAP prüfe den Abbau von mindestens 10.000 Stellen. Der Konzern bestätigt das nicht, räumt aber verdächtige Aktivitäten ein. Die Aktie gibt heute leicht nach.

SAP (ETR: SAP) erwägt laut Bloomberg den Abbau von mindestens 10.000 Stellen. Bloomberg meldete das gestern kurz vor Handelsschluss, das Handelsblatt legte am Abend nach. Beide berufen sich auf Insider. SAP hat die Zahl nicht bestätigt.

Das wären mehr als 9 % der über 110.000 Beschäftigten. Die Zahl sei nicht endgültig und hänge von Gesprächen mit Arbeitnehmervertretern ab. Im Fokus stünden Produktbereich, Entwicklung und Vertrieb.

2024 hatte SAP bereits Stellen in ähnlicher Größenordnung abgebaut, überwiegend über freiwillige Abgänge und Umschulungen.

Aktie gibt nach

Die SAP-Aktie eröffnete heute 1,1 % im Minus. Im verzögerten Xetra-Handel am Vormittag stand sie zuletzt bei 193,44 €, 0,36 % unter dem Vortagesschluss von 194,14 €. Der DAX legte 0,85 % auf 25.428,75 Punkte zu. Gestern hatte die Aktie am Tag des Berichts 2,28 % gewonnen, von 189,82 € auf 194,14 €.

SAP.XETRA 1M 3M 6M 1Y 5Y

Die folgenden Werte ordnen den aktuellen Kurs gegen die jüngsten Schlusskurse ein.

Kennzahl Wert Veränderung Aktueller Kurs (verzögert) 193,44 € -0,36 % zum Vortagesschluss Schlusskurs 5. November 215,75 € aktueller Kurs 10,3 % darunter Schlusskurs 13. November 213,45 € Ausgangspunkt des Rückgangs Schlusskurs 20. November 183,68 € -13,9 % gegenüber dem 13. November Schlusskurs gestern 194,14 € +2,28 % zum 25. November (189,82 €)

Der Kurs liegt damit 10,3 % unter dem Schlusskurs vom 5. November. Vom 13. November bis zum 20. November fiel die Aktie um 13,9 %.

SAP-Aktie an der Xetra, Schlusskurse seit Ende Oktober; Tag der Berichte markiert.

SAP bestätigt verdächtige Aktivitäten

SAP bestätigte gestern Abend verdächtige Aktivitäten, nannte aber keine Details. Zum Stand der Untersuchung erklärte der Konzern:

Nach dem aktuellen Stand unserer Untersuchung haben wir keine Hinweise auf einen unbefugten Zugriff auf Geschäftsdaten von Kunden gefunden SAP

Ein internes Schreiben nennt die Plattform GitHub. Laut Handelsblatt, das sich auf Konzernkreise beruft, könnten gestohlene Token Zugriff auf Quellcode ermöglicht haben. SAP habe Zugriffe eingeschränkt und Schlüssel getauscht. SAP hat das nicht bestätigt.

Zugleich baut SAP zu. Die am 6. Oktober angekündigte Übernahme von TechWolf aus Gent soll in SuccessFactors einfließen. Der Abschluss wurde in den vergangenen Tagen gemeldet. In diesem Jahr übernahm SAP außerdem Reltio, Dremio und Prior Labs.

Citi-Analyst Balajee Tirupati verweist auf die Kosten: Sie hätten die Kernmarge gebremst. Viele Wettbewerber hätten bereits umstrukturiert, ein größerer Umstrukturierungsplan bei SAP sei möglich.