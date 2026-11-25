Aroundtown hebt die Untergrenze der FFO-I-Prognose 2026 an und stellt die Spitze auf zwei Co-CEOs um. CEO Barak Bar-Hen geht zum Jahresende, das Unternehmen nennt dafür keinen Grund.

Aroundtown (ETR: AT1) hebt die Untergrenze seiner FFO-I-Prognose für 2026 an und stellt die Konzernspitze auf zwei Co-CEOs um. Der Immobilienkonzern legte die Neunmonatszahlen heute um 6:49 Uhr vor, vor der Xetra-Eröffnung.

Die Aktie liegt am Vormittag im Xetra-Handel 1,9 % im Plus bei 1,616 €. Gestern schloss sie bei 1,586 €, 17,5 % über dem Schlusskurs vom 20. Oktober (1,35 €). An dem Tag meldete Aroundtown nach Handelsschluss den ersten LEG-Schritt.

AT1.XETRA 1M 3M 6M 1Y 5Y

Die Nettomieteinnahmen lagen in den ersten neun Monaten bei 884 Mio. € nach 886 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Das Like-for-like-Mietwachstum betrug 2,6 %. Das bereinigte EBITDA stieg um 1 % auf 754 Mio. €.

Der FFO I sank um 3 % auf 215 Mio. €, je Aktie auf 0,19 € nach 0,20 €. Als Grund nennt das Unternehmen höhere Finanzierungskosten. Teilweise glichen der höhere Anteil an der Tochter Grand City Properties (GCP) und geringere Hybridkupons den Rückgang aus.

Die Prognose für das Gesamtjahr verschiebt sich nur an der Untergrenze, die Obergrenze bleibt unverändert:

Kennzahl 2026 Bisher Neu FFO I (Mio. €) 275 bis 305 285 bis 305 FFO I je Aktie (€) 0,24 bis 0,27 0,26 bis 0,27

Die Anhebung der Untergrenze beträgt 10 Mio. € beziehungsweise 0,02 € je Aktie. Aroundtown hat seinen Anteil an GCP von 62,5 % auf 85 % erhöht, und GCP hält 24,98 % an LEG Immobilien SE.

Für Aroundtown erwartet das Unternehmen anteilig nach Finanzierung einen FFO-I-Zuwachs in der Größenordnung von 20 %. GCP kann den LEG-Anteil bis auf 29,9 % aufstocken oder ihn verkaufen.

Wohnen ist mit dem LEG-Anteil das größte Segment und macht nach Unternehmensberechnung 44 % des Gesamtportfolios aus. Der Verschuldungsgrad (LTV) lag im September 2026 bei 45 %, im Dezember 2025 bei 41 %.

Barak Bar-Hen, seit mehr als sechs Jahren CEO und COO, verlässt Aroundtown zum Jahresende 2026 und bleibt als Berater. Einen Grund nennt das Unternehmen nicht. Das Handelsblatt (Julian Trauthig) nennt den Schritt eine Überraschung nach dem LEG-Einstieg.

Kamaldeep Manaktala, bisher Deputy CEO, und Jonas Tintelnot übernehmen gemeinsam die Spitze. Tintelnot bleibt zugleich CFO. Frank Roseen, Executive Director von Aroundtown, äußert sich zur neuen Doppelspitze: