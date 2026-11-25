Samsung Display finanziert die gemeinsame Entwicklung ultrakleiner MicroLEDs, erhält reservierte Kapazität im Werk Kulim 2 und übernimmt 9,1 % an ams OSRAM. Das Unternehmen senkt damit seine Schulden, die Aktie springt im frühen Handel.

Samsung Display finanziert die Entwicklung ultrakleiner MicroLEDs bei ams OSRAM (SIX: AMS) und steigt als Aktionär ein. Das Unternehmen teilte dies heute um 07:15 Uhr per Ad-hoc-Mitteilung mit, vor Handelsbeginn.

Gegen 09:31 Uhr MEZ notierte die Aktie im laufenden Handel an der SIX bei 15,05 CHF. Das sind 24,5 % mehr als der gestrige Schlusskurs von 12,09 CHF.

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Samsung Display stellt mehrjährige Entwicklungsmittel bereit. Sie sollen in den kommenden Jahren einen Jahresumsatz im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erzeugen. Das Geld deckt die Kosten des Programms und einen angemessenen Anteil der Fixkosten von Kulim 2. Für andere Programme von Digital Photonics bleibt erhebliche Kapazität frei.

Im Gegenzug reserviert ams OSRAM einen vereinbarten Kapazitätskorridor für Samsung Display. Größe des Korridors, Höhe der Finanzierung und Laufzeit nennt das Unternehmen nicht. ams OSRAM bringt Epitaxie, Miniaturisierung und die 8-Zoll-Fertigung ein, Samsung Display die Transfertechnologie. Konzernchef Aldo Kamper ordnet die Vereinbarung so ein:

Sie schafft einen finanzierten Weg für eine neuartige ultrakleine MicroLED-Technologie der nächsten Generation von der Technologieentwicklung hin zu einer möglichen Industrialisierung. Aldo Kamper, ams OSRAM

Samsung Display zeichnet 9.984.439 neue Aktien aus genehmigtem Kapital zu 21,00 € je Aktie, brutto 210 Mio. €. Der Preis beruht auf einem gemischten, volumengewichteten Durchschnittskurs über mehrere Beobachtungszeiträume an der SIX, zuzüglich eines Aufschlags. Der Ausgabepreis lautet auf Euro, die Aktie notiert in Franken.

Nach dem Vollzug hält Samsung Display 9,1 % des Kapitals. Der Vollzug steht unter üblichen Bedingungen. Die Nettoverschuldung sinkt um 210 Mio. €, der Verschuldungsgrad verbessert sich pro forma um 0,7 Turns. Den Erlös setzt ams OSRAM für die Wachstumspläne von Digital Photonics und allgemeine Unternehmenszwecke ein.

Das Unternehmen sieht mittel- bis langfristig ein Umsatzpotenzial im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich pro Jahr. Ein ausgelastetes Kulim 2 könnte bis Mitte der 2030er-Jahre einen Jahresumsatz im niedrigen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich tragen. Beides hängt von erfolgreicher Entwicklung und der Annahme durch Kunden ab.

Die Aktie hatte zuvor stark nachgegeben. Vom Schlusskurs von 24,98 CHF am 6. Oktober fiel sie bis gestern auf 12,09 CHF, den tiefsten Stand seit etwa sechs Monaten.