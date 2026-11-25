Dell Technologies übertrifft mit starken Zahlen für das dritte Quartal die Erwartungen und hebt die Jahresprognose zum dritten Mal an. Die Aktie stand schon vor der Meldung stark unter Druck.

Dell Technologies (NYSE: DELL) hat gestern nach US-Börsenschluss Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorgelegt. Der Konzern hob seine Jahresprognose in diesem Jahr zum dritten Mal an.

Die Aktie schloss gestern vor der Veröffentlichung bei 295,28 US-Dollar, ein Minus von 11,83 %. Einen Tag zuvor hatte sie noch 20,5 % zugelegt. Gegenüber dem Schlusskurs von 586,06 US-Dollar am 9. Oktober hat sich ihr Wert nahezu halbiert.

Tagesschlusskurse der Dell-Aktie in US-Dollar, 25. August bis 25. November

Der Umsatz stieg laut Dell auf 54,9 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 103 %. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 9,45 US-Dollar, der Konsens hatte 6,59 US-Dollar erwartet.

Die KI-Aufträge erreichten im Quartal 60,2 Mrd. US-Dollar. Der Auftragsbestand für KI-Systeme wuchs auf den Rekordwert von 132,3 Mrd. US-Dollar. Der Umsatz mit KI-optimierten Servern legte um 291 % auf 22,0 Mrd. US-Dollar zu.

Gewinn und neue Prognose liegen deutlich über den Vergleichswerten:

Kennzahl Wert Vergleich Gewinn je Aktie, bereinigt, drittes Quartal 9,45 US-Dollar Konsens 6,59; Vorjahresquartal 2,59 Umsatzprognose Geschäftsjahr 2027 202 Mrd. US-Dollar zuvor 192 Mrd. Umsatz mit KI-Servern, Prognose 78 Mrd. US-Dollar zuvor 74 Mrd. Gewinn je Aktie, bereinigt, Prognose 29,68 US-Dollar zuvor 25,50

Für das vierte Quartal stellt Dell einen Umsatz von 56,3 Mrd. US-Dollar in Aussicht. Die Anhebung betrifft damit alle drei Eckwerte der Jahresprognose.

Der US-Handel beginnt heute um 15:30 Uhr, die Indikationen für die Dell-Aktie deuten auf tiefere Kurse.

Chip- und KI-Werte geben vorbörslich nach. Das dürfte mit Zweifeln an der Rendite der KI-Investitionen zusammenhängen, hinzu kommen Berichte über Zölle und die Einpreisung einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember.

DELL.US 1M 3M 6M 1Y 5Y

Mehrere Analysten senkten ihre Kursziele und beließen die Einstufungen. Mizuho kappte das Ziel von 650 auf 500 US-Dollar und bleibt bei Outperform. Barclays reduzierte von 574 auf 344 US-Dollar bei Equal Weight.

Als Risiko gilt die Marge: Im laufenden Quartal wird ein Druck auf die Margen im Geschäft mit KI-Servern erwartet.

Jeff Clarke, Vice Chairman und Chief Operating Officer von Dell, sagte: